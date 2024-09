POZZUOLI/ Vandalizzata la statua di Santo Mamozio: gli autori ripresi dalle telecamere

POZZUOLI – Vandali in azione a Pozzuoli. Nel mirino è finita la statua di “Santo Mamozio”, che si trova in Largo Cesare Augusto, in pieno centro storico. L’opera è stata deturpata con pennarelli e vernice nella parte basse. A notarlo sono stati alcuni residenti che hanno denunciato l’accaduto. E’ caccia ora agli autori del gesto: in zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso l’atto vandalico.

LA STORIA – Secondo il credo popolare la statua, che in realtà raffigura il vescovo Martín de León Cárdenas, sarebbe la causa una lunga serie di sciagure accadute in città ogni volta che è stata spostata dalla piazza dove Piazza della Repubblica, dove fu originariamente collocata.