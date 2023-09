POZZUOLI/ Vandali a Monterusciello, imbrattato il murale dedicato a Totò

POZZUOLI – Imbrattato il murale dedicato a Totò a Monterusciello. I vandali hanno preso di mira la cabina Enel di via De Curtis, deturpando la gigantografia del Principe della Risata con simboli fallici e altre scritte. L’opera è stata realizzata nell’ambito di “PerifericArt”, un progetto dell’associazione “DiversaMenteGiovani” sostenuto da Enel al fine di ‘colorare’ la periferia: cinque murales sulle cabine elettriche di Monterusciello. Le cabine scelte nel quartiere popolare di Pozzuoli si trovano in via Bovio, via D’Annunzio, via De Curtis, via Pasolini e via Severini.