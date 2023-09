POZZUOLI/ Lite davanti a un bar ad Arco Felice, arrestato uomo del clan

POZZUOLI – Indagini lampo quelle che hanno condotto i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli in merito al ferimento di Giuseppe Razzano, napoletano residente a Giugliano, colpito da un proiettile a una gamba lo scorso 14 agosto. Il giovane, mentre si trovava in auto con un amico nei pressi dell’ex complesso “Damiani”, fu avvicinato da una moto con in sella due persone. Erano le 3:45 del mattino circa quando furono esplosi contro il 27enne alcuni colpi di arma da fuoco. Grazie ad alcune testimonianze e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un decreto di fermo per i reati di detenzione e porto illegale di arma, aggravati dal metodo mafioso, nei confronti di Giuseppe De Mari, 24enne del posto. In un primo momento la vittima dell’agguato aveva raccontato di un tentativo di rapina mentre faceva ritorno a casa in compagnia di amici. Le indagini dei militari dell’Arma hanno invece permesso di far luce sulla vicenda e di fermare l’autore della gambizzazione.

LA LITE – In poche settimane i carabinieri di Pozzuoli sono riusciti a chiudere il cerchio: De Mari è stato fermato e ristretto in carcere. La gambizzazione, ai danni di Razzano, è avvenuta in seguito a una lite scoppiata per futili motivi nella serata del 14 agosto davanti al Chioschetto di Massimo ubicato nei pressi della chiesa di San Luca ad Arco Felice. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al termine della discussione, Razzano si sarebbe allontanato a bordo della sua auto. De Mari – in compagnia di un altro giovane – lo avrebbe raggiunto in sella a uno scooter ed avrebbe estratto una pistola, ferendo a una gamba il 27enne, costretto poi a ricorrere alle cure dei medici in ospedale.