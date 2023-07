POZZUOLI/ Uomini e mezzi in azione: ripulite le spiagge di Licola, Monachelle, via Napoli e La Pietra – LE FOTO

POZZUOLI – Pulizia di spiagge, scogliere e strade. E’ da giorni in atto su tutto il territorio puteolano un intervento di salvaguardia ambientale condotto dalla De Vizia Transfer, l’azienda che gestisce il servizio per conto del comune di Pozzuoli, in collaborazione con i propri partner. In particolare, uomini e mezzi saranno impegnati per tutta l’estate lungo gli arenili de “Le Monachelle”, Licola Mare e su tutto il tratto di costa che va da via Napoli fino a “La Pietra”. Contestualmente, sono in atto anche attività di pulizia di strade e marciapiedi da sempre parte di De Vizia &Company. Anche in questo caso l’attenzione è stata rivolta verso le periferie, in particolare a Licola (come si evince dalle foto sotto) dove questa mattina è stata ripulita l’intera via del Mare. L’attività in corso si collega ai servizi di raccolta e prelievo di rifiuti differenziati effettuata dalla De Vizia Transfer in tutta la città di Pozzuoli.

LE FOTO *spazio autogestito