POZZUOLI/ Un «errore di pedale»: l’auto impazzita contro il guard rail. Operata d’urgenza la passeggera 76enne

POZZUOLI – Un errore nel premere il pedale dell’acceleratore anziché il freno. E’ questa l’ipotesi più accreditata, finita negli atti delle indagini sullo spaventoso incidente avvenuto ieri ad Arco Felice. L’auto, una Lancia elettrica con cambio automatico, avrebbe avuto un’impennata di velocità all’uscita della Variante. Una volta perso il controllo del veicolo, la 72enne che era alla guida ha urtato il cordolo di un’aiuola che a sua volta ha dato vita alla carambola: l’auto ha fatto un volo di 50 metri terminato dall’altra parte della strada, davanti all’ingresso della Tangenziale di Napoli.

L’OPERAZIONE – Ad avere la peggi,o è stata la 76enne che era seduta sul lato passeggero. Dopo le prime cure ricevute al pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per alcune fratture riportate nel violento impatto, le sue condizioni sono peggiorate e nel pomeriggio è stata trasferita all’ospedale “Monaldi” di Napoli per un intervento di cardiochirurgia a causa di una lesione alla aorta. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Non preoccupano invece le condizioni della conducente.

IL SEQUESTRO – Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che indagano sull’accaduto, l’auto elettrica è di proprietà della concessionaria auto di proprietà della 72enne e da due giorni circolava con una targa di prova. Le due donne erano partite dalla sede dell’azienda lungo al Circumvallazione in direzione Pozzuoli quando sono rimaste coinvolte nel violento incidente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.