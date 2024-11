BACOLI/ Strada colabrodo a Miseno, a rischio l’incolumità di ciclisti e centauri

BACOLI – Peggiora di giorno in giorno via Plinio il Vecchio a Miseno. La situazione attuale, soprattutto per i centauri e i ciclisti, sarebbe ad altissimo rischio. Una strada attraversata da centinaia di auto ogni giorno considerata la presenza di ristoranti e stabilimenti balneari.

LE CRITICITA’ – In alcuni punti più critici, non è esagerato definirla una vera e propria mulattiera. Tombini crollati in piena curva e rischio serio di incidenti pericolosi per i motociclisti. Ad alzare la voce e lanciare l’allarme, oltre agli automobilisti e ai centauri, sono gli stessi residenti di Miseno. La strada sta perdendo pezzi: colpa – secondo gli addetti ai lavori – del traffico verso i lidi, della pioggia e dell’asfalto e del posizionamento dei tombini e che in molti punti va rimesso a nuovo. Il tratto più rischioso per la sicurezza della circolazione la curva nei pressi dello stabilimento balneare CRDD, dove da settimane c’è un tombino crollato. L’asfalto, in alcuni punti, presenta ondulazioni e rigonfiamenti. “Questi avvallamenti del terreno e i tombini non posizionati ad opera d’arte – afferma un motociclista – sono una vera e propria insidia e se non ce ne accorgiamo in tempo non è complicato perdere il controllo e finire fuori strada”.