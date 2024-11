CALCIO/ La Puteolana ingrana la quarta: domina in Sardegna e aggancia il primo posto

TERTENIA – La Puteolana 1902 batte il COS Sarrabus Ogliastra e mette a referto la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie D. Risultato finale di 0-3, con i Diavoli Rossi che dopo 3 minuti rischiano di subire gol con l’azione personale di Ladu che con una conclusione velenosa sfiora il palo. Passano 120 secondi e Dammacco lascia partire il tiro, pallone fuori di poco. Una gara in cui i flegrei riescono ad andare in gol al nono minuto, pallone in mezzo e Cess colpisce di prima intenzione. Gol e Puteolana avanti.

Da qui in poi monologo con Mascari che si fa murare un tiro ravvicinato, stessa sorte anche per Montuori e Palma su sviluppo di calcio d’angolo. Portiere di casa miracoloso anche su Diabate che di testa prova a centrare il primo gol stagionale su assist di Mungo. Il raddoppio arriva al 35’ con Mascari che da vero rapinatore d’area sfrutta un cross basso per superare l’estremo difensore. Nella ripresa il COS Sarrabus Ogliastra non riesce a reagire, e arriva addirittura l’espulsione, per doppia ammonizione, di Donnarumma. Puteolana che quindi amministra e con la girandola di cambi arriva al tris, firmato da Coniglio, subentrato nella ripresa. Conclude così una gara importante che permette di conquistare tre punti preziosi in chiave classifica: i granata adesso sono primi in classifica insieme alla Paganese con 23 punti. Domenica si gioca in casa, contro l’Ilvamaddalena.

SARRABUS OGLIASTRA: Floris (56’ Xaxa), Donnarumma, Piredda, Severgnini, Demontis (46’ Santoro), Ladu, Aloia (46’ Floris), Boi (56’ Loi), Cabiddu, Caferri, Pinna (75’ Attah). All.: Carta

PUTEOLANA: Polverino, Astemio, Montuori, Sbuttoni, Cess, Palma (80’ Lo Coco), Diabate (58’ Cherubini), Mungo, Balzano (85’ Bombaci), Mascari (70’ Coniglio), Dammacco (58’ Marotta). All.: Marra

Marcatori: 9’ Cess, 35’ Mascari, 83’ Coniglio

Ammonizioni: Ladu, Severgnini – Diabate

Espulsioni: Donnarumma (doppia ammonizione)