PIANURA – Vittoria in rimonta per il Rione Terra che batte 2-1 il San Giorgio. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, nella ripresa i flegrei hanno risposto al gol di Granato con le reti di Iattarelli e Lanuto che consentono ai flegrei di vincere e scalare posizioni in classifica.

LA CLASSIFICA – Con i tre punti conquistati sul campo di Pianura contro il San Giorgio, il Rione Terra raggiunge quota 13 punti frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, 12 gol segnati e 11 gol subiti.