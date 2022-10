POZZUOLI – Sporcizia ovunque, rifiuti e degrado. Sono le immagini che arrivano da Monterusciello, dagli uffici dell’Asl Napoli 2 Nord. In particolare, sono i locali della Guardia Medica a lasciare interdetti quanti, questa mattina, si sono recati in via Luigi Capuana. Nel video che vi proponiamo, realizzato questa mattina alle 11 da Francesco, nostro lettore, è visibile lo stato di degrado in cui versa il presidio sanitario.

IL VIDEO