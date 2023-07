POZZUOLI/ Truffa del «finto corriere» a una 95enne di via Napoli: arrestato 20enne

POZZUOLI – Aveva truffato una donna di 95 anni portandole via 1.000 euro e lasciandola in lacrime, ma fu subito preso a seguito di indagini lampo da parte della Polizia. Dopo la denuncia, due mesi dopo gli stessi poliziotti hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 20enne napoletano, gravemente indiziato di aver commesso lo scorso 19 maggio una truffa ai danni dell’anziana. A seguito dell’attività di indagine svolta dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- è stato possibile risalire all’identità del presunto truffatore, che annovera diversi pregiudizi di polizia, il quale, in concorso con un altro soggetto, si sarebbe presentato presso l’abitazione della anziana signora, fingendo di essere un corriere, per la consegna di un pacco destinato al nipote e chiedendole la somma di 1.500 come condizione per poter lasciare l’oggetto. In tal modo avrebbe indotto in errore l’anziana facendosi consegnare tutto il denaro in suo possesso in quel momento per un totale di 1.000 euro.

INDAGINI LAMPO – Sul posto giunsero immediatamente i poliziotti che dopo aver calmato la donna, scoppiata in lacrime una volta accortasi della truffa riuscirono in poche decine di minuti a chiudere il cerchio e a rintracciare il truffatore, che fu bloccato in via Cuma a Bacoli con ancora addosso la somma di mille euro che era stata sottratta alla 95enne.