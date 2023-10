POZZUOLI/ Comitato “Monachelle” vince causa contro il comune e attacca l’ex sindaco Figliolia

POZZUOLI – Sono stati assolti i tre membri del “Comitato ex Monachelle” di Pozzuoli denunciati dal comune di Pozzuoli per “occupazione abusiva dell’ex convitto e per allaccio non autorizzato alla condotta idrica del comune”. Dopo tre anni il Tribunale di Napoli – IV sezione penale – al termine del processo ha assolto gli attivisti: due per non aver commesso il fatto, uno per sopraggiunto decesso. Dopo la sentenza sulla pagina Facebook dell’ex convitto Monachelle è stato pubblicato un messaggio dedicato all’attivista morto attraverso il quale è stata ripercorsa l’intera vicenda. Nel mirino del comitato sono finiti anche l’ex sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, il consigliere Paolo Tozzi e la Polizia municipale che operò all’epoca dei fatti.

LA LETTERA – «Questa battaglia vinta la dedichiamo a Mario che anche in punto di morte ha deciso di sostenere bellezza e presenza per valorizzare e difendere il Bene Comune ex Convitto Monachelle. Hanno fatto le corse per farti una notifica sul letto su cui stavi per esalare l’ultimo respiro e purtroppo non hai potuto vedere che ci hanno ASSOLTI! Per l’ex sindaco Figliolia e molti altri benpensanti della sua schiera (come ad esempio il consigliere Tozzi) gli ABUSIVI delle monachelle andavano sgomberati e denunciati alla procura della repubblica. Infatti a seguito dello sgombero avvenuto nel mese di agosto 2020 , l’ex sindaco invió i suoi gendarmi per operare una rappresaglia nei confronti delle persone appartenenti al Comitato Monachelle. -si legge nella nota– Sabato mattina, 20 ottobre 2020, due vigili urbani di Pozzuoli fermarono ed identificarono tre persone come appartenenti al comitato e procedettero a denunciarli alla Procura della Repubblica di Napoli , per i reati di : “occupazione abusiva dell’ex convitto e per allaccio non autorizzato alla condotta idrica del comune”. Il teorema accusatorio suggerito/partito dall’informativa della polizia municipale di Pozzuoli viene completamente sconfessato dalle risultanze dell’istruttoria tanto che nelle conclusionali la pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione degli imputati. Il Giudice aderendo alla ricostruzione dell’istruttoria dibattimentale ha pronunciato sentenza di ASSOLUZIONE per gli ATTIVISTI! Un dibattimento lungo tre anni le cui tracce ed il cui vissuto viene ripreso nei punti nodali della sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5377/23 del 4 maggio 2023 che riportiamo nelle immagini. Questa ASSOLUZIONE è un risultato importante per tutti. Riconosce e LEGITTIMA l’opera è le azioni del comitato monachelle a favore degli interessi generali della collettività. Sentiamo di esprimere un primo GRAZIE a tutto il gruppo di avvocati : a Carmine, Donato, Silvia, Antonella e Martina. Grazie a chi ha sostenuto economicamente e moralmente questa battaglia a tutte le compagne, le amiche, le attiviste….che hanno messo anima, soldi, tempo, conoscenze, esperienze…nel costruire questa difesa collettiva. Grazie alla Rete Beni Comuni della città metropolitana di Napoli per aver sostenuto l’idea del bene comune Monachelle anche nei momenti di scoramento e difficoltà decidendo di dare un segnale importante tenendo una delle due date dell’assemblea Nazionale. Ed un GRAZIE più importante al Comitato che nonostante sgomberi, denunce, processi, intimidazioni, difficoltà, delusioni….in grande o in piccolo continua a RESISTERE! Ed ora si continua a lavorare come abbiamo sempre fatto senza perdere la tenerezza ma con tanta tenacia!»