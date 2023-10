POZZUOLI/ Abusi edilizi in casa, ingiunzione di demolizione all’assessore all’Ambiente

POZZUOLI – Nuova ingiunzione di demolizione a carico di un esponente politico di Pozzuoli. Dopo le ordinanze di abbattimento per gli abusi commessi dal consigliere Paolo Tozzi, dalla madre del consigliere Iasiello e il sequestro dell’ex macello comunale riconducibile al compagno dell’assessore Zazzaro, è arrivata un’altra tegola : questa volta è toccata all’assessore all’Ambiente Alba Lasorella, destinataria di un ordine di demolizione per opere abusive commesse in un’abitazione. L’atto (si tratta dell’ordinanza numero 55 del 25/09/2023), a firma del dirigente Agostino Di Lorenzo, è arrivato in seguito a una relazione del Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli che ha constato una serie di abusi commessi, segnalati attraverso una denuncia indirizzata alla Procura di Napoli.

ASSESSORE USCENTE – Alba Lasorella è ormai ritenuta assessore uscente, alla luce del rimpasto in programma per i prossimi giorni. Finita l’esperienza amministrativa, da domani andrà a ricoprire il ruolo di presidente del movimento politico “Uniti per Pozzuoli” come annunciato ieri dal fondatore del partito nonché vicesindaco di Pozzuoli, Filippo Monaco, che dopo aver perso il sostegno politico di Pastore e Di Dio si è data una nuova riorganizzazione interna, nominando Lasorella quale Presidente dell’assise, D’Argenzio Maria vicepresidente e come coordinatore della segreteria politica l’imprenditore Fulvio Ferrigno.