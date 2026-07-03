POZZUOLI/ «Tra il degrado e le erbacce mi è saltato un topo sulle gambe»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ho da poco acquistato casa in via Celle, parco Oriani, mentre salivo la strada e le scale adiacenti quel fatiscente palazzo dove mi dicono aveva sede l’ex pretura, ad oggi completamente abbandonato, mi è saltato un topo enorme sulle gambe. Lo schifo e la paura ve lo potete immaginare, sono anche scivolata a terra fortunatamente senza danni. Ora mi chiedo e domando: è possibile continuare in questa situazione di degrado e pericolosità? A quali organi mi devo rivolgere? Ho provato anche a chiamare i vigili urbani mi hanno chiuso la telefonata.»