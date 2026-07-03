«La Gioia» al Culto e Playa Luna: evento di beneficenza per la Fondazione Santobono

VARCATURO – Finalmente possiamo svelare l’intero cast de La Gioia — Summer Edition 2026. Mercoledì 8 luglio 2026, Culto e Playa Luna ospitano la terza edizione de La Gioia, per la prima volta in versione estiva, a favore della Fondazione Santobono Pausilipon. Una serata che unisce comicità, musica, spettacolo e partecipazione con Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Peppe Ventura, Raffaele Nolli, Paolo Cerrone, Mary Cioffi, Justintime, Caiano, Pako Capuano, Sarra e Christian Key. Con la partecipazione di Saranno Campioni, il premio speciale allo scrittore Saverio Ferrara e il supporto dei nostri partner. Parte dell’introito sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon. La beneficenza si fa…Insieme!

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