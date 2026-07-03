POZZUOLI/ Svegliati nel sonno dai ladri che rovistavano nei comodini: incubo per una coppia in via Trepiccioni

POZZUOLI – Un incubo che si è materializzato nel cuore della notte, quando sono stati svegliati nel sonno da due ladri che stavano rovistando nei comodini accanto al letto in cui stavano dormendo. Momenti che non dimenticheranno facilmente marito e moglie vittime di un furto avvenuto la notte scorsa al civico 71 di via Trepiccioni. E’ stato proprio l’uomo a mettere in fuga i ladri che si erano intrufolati nella sua abitazione dopo aver forzato una finestra al piano terra. Secondo quanto raccontato dalle vittime i due avrebbero fatto irruzione intorno alle tre. Dopo aver rovistato nelle borse e in diversi ambienti della casa, si sono poi diretti nella stanza da letto dove la coppia stava dormendo.

LA SCOPERTA – Rumori che hanno svegliato prima l’uomo, che una volta trovatosi davanti i ladri ha iniziato ad urlare, costringendoli a desistere. Urla che hanno richiamato anche i vicini, alcuni dei quali avrebbero visto due persone scappare in sella a un motorino, attraversando interamente la stradina che dal confine con il quartiere di Reginelle-Monterusciello porta all’ex Domitiana. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno avviato indagini per risalire all’identità dei malviventi. Al vaglio ci sono le telecamere dei sistemi di videosorveglianza installate proprio lungo il percorso utilizzato per la fuga.