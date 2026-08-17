Alto impatto a Monte di Procida: un arresto e cinque denunce

MONTE DI PROCIDA – Servizio di alto impatto in occasione del weekend di ferragosto. A passare al setaccio sono le vie di Monte di Procida dove i carabinieri della locale stazione hanno effettuato controlli su tutto il territorio. Il bilancio conta 55 persone identificate, 30 veicoli controllati, 10 sanzioni al codice della strada elevate e 5 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Denunciate anche 5 persone.

LE DENUNCE – Un imprenditore 22enne è stato denunciato perché all’interno del suo negozio di abbigliamento, nel comune di Monte di Procida, sono stati trovati 188 capi di abbigliamento contraffatti per un valore di circa 5mila euro. La merce è stata sequestrata. Da ulteriori controlli effettuati con la Polizia Locale è emerso l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività. Effettuate anche sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro con chiusura dell’attività. Denunciato un imprenditore, 52enne, titolare di una società di sicurezza che in occasione di un evento in piazza stava svolgendo un servizio di stewarding senza le prescritte autorizzazioni amministrative. Denunciati anche i suoi dipendenti: un 60enne, un 31enne e un 24enne che stavano lavorando in occasione della festa. I tre erano privi di regolare contratto di lavoro.

L’ARRESTO – Durante lo stesso evento i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 36enne, già noto alle forze dell’ordine. Il 36enne si trova poco distante dalla piazza. Il suo atteggiamento non convince i militari che si avvicinano. Lo controllano. Addosso 13 dosi di cocaina e 790 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Nella sua abitazione altri 225 grammi e 12 dosi, pronte per la vendita, di cocaina, materiale per il confezionamento e 600 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Il 36enne arrestato, è ora in carcere.