Nove fortunato a Quarto: vinti 20mila euro

QUARTO – Festa in Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 2 luglio in provincia di Napoli sono andati complessivamente 35mila euro distribuiti in due vincite. Un premio da 20mila euro è andato in Via Crocillo a Quarto grazie ad un 9, mentre a Gragnano (NA), presso l’esercizio in Via Giuseppe Raffaelli, sono stati vinti 15mila euro con un 4 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.