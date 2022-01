POZZUOLI – «Voglio ringraziare Maria Consiglia Visone per il lavoro svolto in questi anni. Ha portato a termine progetti che erano finiti nel dimenticatoio come come la piantumazione degli alberi, la realizzazione delle aree di sgambatura cani e orti gli urbani. L’aspettiamo quanto prima a braccia aperte». Così Paolo Tozzi, consigliere comunale e leader di “Davvero Pozzuoli-Ecologia e Sviluppo”, ha commentato le dimissioni della vicesindaca con delega all’Ambiente arrivate per seri motivi personali. Visone era entrata nel dicembre del 2019 in Giunta proprio in “quota” Tozzi e nell’agosto dell’anno successivo aveva ricevuto la delega di vicesindaco. Per i prossimi giorni è attesa la nomina di un sostituto che dovrebbe essere ancora indicato dal partito ecologista.