POZZUOLI/ Torna in libertà l’ex sindaco Vincenzo Figliolia

POZZUOLI – Arresti domiciliari revocati per l’ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. Stamattina, all’una circa, è stato eseguito il provvedimento di scarcerazione disposto dal Tribunale del Riesame nella giornata di martedì. È stata così accolta la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dal suo avvocato Luigi De Vita. Accusato di turbativa d’asta e corruzione nell’ambito della gara d’appalto per la gestione del Rione Terra, Figliolia è stato ai domiciliari per circa 5 mesi. Lo scorso 22 gennaio lasciò il carcere di Poggioreale dopo una settimana di detenzione. Non è escluso ora che possa tornare tra i banchi dell’opposizione. Il consigliere comunale era stato di fatto sospeso dal suo ruolo a seguito dell’arresto. Sulla base della legge Severino, l’Assemblea ha votato la surroga temporanea.