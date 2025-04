POZZUOLI/ Topi nelle case, erba alta e sporcizia: Rione Toiano nel degrado «Noi residenti abbandonati da tutti» – IL VIDEO

POZZUOLI – Topi ovunque, sporcizia, giardinetti pubblici ricoperti da erba alta che non viene tagliata da mesi, alberi non potati che raggiungono i piani alti delle palazzine, un tratto di marciapiede sprofondato. Scene di ordinario degrado che arrivano dal Rione Toiano di Pozzuoli dove i cittadino denunciano il «completo stato di abbandono da parte del comune di Pozzuoli e dell’ente che gestisce il patrimonio immobiliare». Tutto il quartiere è abbandonato a se stesso: dalle “case parcheggio”, alle “case dei puffi” passando per i “carrarmati” l’intero quartiere è una distesa di erbacce e sterpaglie che in alcune zone arrivano a raggiungere un metro d’altezza. A questo si aggiunge il proliferare di insetti, animali e la presenza di topi. Numerose sono le segnalazioni e gli appelli finora rimasti inascoltati da parte dell’attuale amministrazione comunale e di chi ha competenza nel quartiere. In via Catullo un’anziana si è ritrovata nel cuore della notte un topo nel water del bagno della sua abitazione al terzo piano, mentre una palazzina è stata infestata dai topi. Tutto documentato attraverso filmati e foto. A raccontare i disagi che da tempo vivono i residenti nel quartiere è Barbara Parrella che questa mattina ha parlato ai nostri microfoni facendo da portavoce per gli altri condomini. «L’unico nostro riferimento, nel suo piccolo, è Danilo Perillo del SUNIA che qui a Toiano da tempo supporta noi residenti» precisa Barbara.

IL VIDEO