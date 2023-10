POZZUOLI/ Tiktoker si avvicina ai crateri della Solfatara incurante dei pericoli

POZZUOLI – L’avvento di internet ha modificato in maniera significativa la nostra quotidianità. E con l’arrivo dei social network sono completamente cambiate le nostre abitudini e la nostra vita sociale. Basti pensare che oggi, pur di ricevere like e guadagnare followers, si arriva spesso a compiere azioni anche pericolose. È il caso di un tiktoker di Pozzuoli che ieri ha deciso di riprendere l’attività vulcanica della Solfatara, avvicinandosi ad alcuni crateri senza alcuna precauzione e facendosi portavoce di teorie non supportate da dati scientifici: «Il fumo è poco. Questo significa che dovrebbe venire un terremoto». Ad accompagnare il filmato, diffuso sui social, anche alcune didascalie ‘allarmiste’: “Sembra che vuole eruttare“. I dati di “Statista Digital Economy Compass” rivelano che il tempo medio globale trascorso sulle piattaforme social è di 142 minuti ogni giorno. La generazione Y, i cosiddetti Millennials, è uno dei bacini d’utenza più corposi. Ma tra i protagonisti della rivoluzione digitale vi sono anche coloro che appartengono alla GenZ, che sono nati con, o addirittura dopo, alcuni social network. I giovani in questione sono immersi in questa nuova modalità di vivere i social: interagiscono e comunicano. Peccato che talvolta l’uso di questi mezzi venga completamente stravolto.