POZZUOLI/ Tifoso ferito dallo scoppio di un petardo durante i festeggiamenti ad Arco Felice

POZZUOLI – E’ stata una festa-scudetto tranquilla quella andata in scena ieri in tutta Pozzuoli, senza particolari problemi eccetto per un episodio accaduto nella serata di ieri ad Arco Felice dove un tifoso è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo. Si tratta di un 33enne di Monterusciello che durante i festeggiamenti in piazza ha calpestato un “cobra”, petardo che gli ha provocato una la lesione del piede e la frattura del III e IV metatarso. Soccorso sul posto dai sanitari del 118 presenti con un’ambulanza, è stato poi trasferito presso il pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie dove i sanitari lo hanno curato e dimesso nella notte con una prognosi di dodici giorni. Un episodio isolato, che conferma l’ottima riuscita della festa e delle attività di prevenzione messe in campo dalle forze dell’ordine e dall’Asl.