POZZUOLI/ Testa nuovo presidente di commissione: la linea dei “veterani” PD prevale su Villani-D’Amico – LE FOTO

POZZUOLI – Maria Rosaria Testa è la nuova presidente della commissione regolamenti del comune di Pozzuoli. Prende il posto lasciato vacante dalla dimissionaria Manuela D’Amico che, nelle scorse settimane, aveva fatto dietrofront e, con il supporto di Antonio Villani, aveva chiesto nuovamente la presidenza. A spuntarla alla fine è stata il capogruppo del PD in consiglio comunale, supportata dai “veterani” del partito: Leandro Genovese, Mimmo Pennacchio e Tiziana Genovese. Dispute che dai banchi del consiglio comunale sono in corso anche all’interno del PD dove lo stesso Villani (candidatosi nella lista di Enzo Figliolia tre mesi fa) ha mosso la fronda da parte di alcuni membri del direttivo contro la scelta della base cittadina di nominare Rosa Esposito quale delegata all’assemblea regionale. Dietro vi sarebbero motivi di natura personale che l’attuale consigliere del PD ha trascinato nei Dem.

