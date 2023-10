POZZUOLI/ Terremoto, paura per la torre ex Sofer: controlli fino all’alba

POZZUOLI – C’è preoccupazione per la torre dell’ex Sofer di Pozzuoli, situata in via Raimondo Annecchino, ad Arco Felice. Ieri sera, dopo la scossa di terremoto, sono intervenuti polizia, agenti della polizia municipale e vigili del fuoco per verificare le condizioni del torrino piezometrico sito all’interno dell’area di proprietà di Waterfront – area ex Sofer. Sul posto anche il sindaco Luigi Manzoni che ha seguito le attività di verifica effettuate dai tecnici sino all’alba. La torre doveva essere abbattuta a inizio settembre, ma i lavori di demolizione sono stati poi rinviati a data da destinarsi.

IL GRIDO D’ALLARME – «Sul posto è venuto anche il sindaco con alcuni componenti della giunta comunale – racconta una residente di via Annecchino – Hanno visto cadere nuovamente dei calcinacci, ma non abbiamo avuto date di abbattimento in quanto si è in attesa di autorizzazioni. Nessuno a quanto pare se ne prende la responsabilità. Vogliamo portare a conoscenza di tutti questa problematica perché la torre è di fronte le nostre case e siamo veramente preoccupati. Volevo anche aggiungere a questo quadro il disturbo della quiete oltre gli orari consentiti. Sia per lavori Prysmian che per lavori notturni sui binari. Penso che i rumori che sentiamo superino i decibel consentiti».