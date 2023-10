POZZUOLI/ Forte scossa di terremoto, evacuata una palazzina ad Agnano: le lacrime di Lucia

POZZUOLI – È proprio in prossimità dell’epicentro del terremoto che è stata evacuata questa notte una palazzina a Pozzuoli. Ci troviamo precisamente ad Agnano-Pisciarelli dove ieri alle 22:08 una scossa di magnitudo 4.0 ha spinto i residenti del posto ad abbandonare le proprie abitazioni. Alcuni di loro non vi hanno fatto ritorno per scelta; altri sono stati costretti a farlo. È il caso di una donna anziana che è stata sgomberata nella tarda serata insieme alla figlia e al nipote con cui vive.

LA TESTIMONIANZA – «Non possiamo più restare a casa; i vigili del fuoco hanno dichiarato la palazzina inagibile. Il boato è stato molto forte; la casa è lesionata, fa veramente impressione. Al momento della scossa ci siamo messi una paura pazzesca, sembrava che la casa ci crollasse addosso», è il commento a caldo di Lucia, anziana costretta a lasciare le proprie ‘quattro mura’. La donna ieri sera si è trasferita a casa di suo figlio a Licola. «Tra qualche giorno devo tornare per recuperare tutto quello che c’è in casa. Ho il cuore a pezzi perché ci è stato detto che non potremo più tornare nella nostra abitazione. Questo appartamento era di mio suocero, ho vissuto qui una vita intera con mio marito», ha aggiunto la donna con le lacrime agli occhi. Intanto proseguono le verifiche dei tecnici sul territorio. Sospese, infatti, per oggi le attività didattiche e le attività sportive scolastiche per consentire i controlli agli edifici e alle palestre presenti in città.