POZZUOLI/ Termosifoni spenti e studenti al gelo: uscita anticipata al plesso Marconi

POZZUOLI – Termosifoni spenti e studenti delle classi materne ed elementari costretti a seguire le lezioni al gelo, con i cappotti addosso. Disagi che da giorni vanno avanti al plesso Marconi di Pozzuoli dove oggi la preside Lucia Pollio è stata costretta ad anticipare l’uscita alle 13. La decisione è stata presa a seguito del perdurare dei guasti all’impianto di riscaldamento. «E’ da due giorni che non sono funzionanti i riscaldamenti per guasto alla caldaia. Diciamo che siamo alle solite. Un problema già presentatosi l’anno scorso. – denuncia Fabrizio Minichino – Ciò che è più grave è che nessuno avente funzioni dirigenziali e amministrative fornisce un riscontro su quando sarà risolta l’anomalia».