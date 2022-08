POZZUOLI – L’ambulatorio di Medicina del Dolore offre un servizio online per garantire le visite che non possono svolgersi di persona. Si potrà richiedere una visita e conseguente terapia attraverso una videochiamata con semplici applicazioni di uso comune per smartphone come Whatsapp. Per i pazienti impossibilitati a recarsi negli ambulatori, sarà possibile effettuare le visite dal proprio domicilio con il responsabile dell’ambulatorio di Medicina del Dolore del P.O. di Pozzuoli, il dottor Federico Lucke, via videochiamata con semplici applicazioni ormai presenti su tutti gli smartphone (Whatsapp, Zoom ecc). Questo consentirà di avere una visita e conseguente terapia prescritta attraverso i medesimi canali. L’ambulatorio è attivo il mercoledì mattina dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13 tranne l’ultimo venerdì del mese.