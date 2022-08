POZZUOLI – Il Vice Sindaco Metropolitano, Giuseppe Cirillo, nelle funzioni di Organo esecutivo, ha approvato le deliberazioni che definiscono gli elaborati progettuali, per l’affidamento, dell’Accordo Quadro per l’adeguamento strutturale relativi ad interventi di verifica di vulnerabilità sismica e indagini sui solai su edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli. Coinvolti gli Ambiti territoriali di Napoli Città, Napoli Nord, Napoli Flegrea, Napoli Vesuviana. L’importo complessivo di 10 milioni di euro sarà equamente suddiviso nelle quattro zone previste dal relativo accordo di programma.

LE OPERE – I lavori rientrano nell’ambito dei finanziamenti del PNRR “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e definiti dal Miur, per le l’approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale. I provvedimenti riguardano la prima parte dei finanziamenti previsti per la Città Metropolitana di Napoli, destinataria di fondi per complessivi € 44.283.344,00. Soddisfazione per la celerità e competenza con cui hanno lavorato gli uffici competenti è stata espressa oltre che dal Sindaco Gaetano Manfredi, anche dal Consigliere Delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana di Napoli Salvatore Cioffi.