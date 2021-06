POZZUOLI – Un tentativo di suicidio è stato scongiurato grazie al provvidenziale intervento di un poliziotto libero dal servizio e dai colleghi di una volante. E’ accaduto verso le 19 di oggi a Lucrino dove una donna di 32 anni, residente a Portici, ha tentato di lanciarsi sui binari della cumana. A notarla per primo è stato l’agente che l’ha vista uscire da un’auto e scavalcare la recinzione che separa i giardinetti con sottostante la linea ferroviaria. Alla scena hanno assistito numerosi passanti e automobilisti fermi nel traffico di via Miliscola.

I SOCCORSI – L’uomo è stato aiutato dai colleghi del commissariato di Pozzuoli che sono riusciti a bloccare la donna la quale, poco dopo, si è resa protagonista di atti di autolesionismo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che le ha prestato i primi soccorsi per poi trasferirla in ospedale. La donna era giunta in città per trascorrere una giornata di festa insieme al compagno e al figlio minorenne. Sulle cause alla base del tentativo di suicidio indagano i poliziotti che in serata hanno acquisito la testimonianza dell’uomo.