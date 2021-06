MONTE DI PROCIDA – Da ieri Monte di Procida è Covid free. Nel più piccolo comune dell’area flegrea, che conta circa 12mila abitanti, non ci sono più casi. La lieta notizia è stata resa nota dal sindaco Peppe Pugliese. «Dopo mesi di sofferenze e sacrifici, finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: ad oggi a Monte di Procida ci sono zero cittadini contagiati. -ha fatto sapere il primo cittadino- Un risultato meraviglioso che siamo riusciti a raggiungere grazie alla vostra tenacia, alla vostra attenzione, insomma, grazie a voi. È una bella notizia che ci fa ben sperare, possiamo tirare un sospiro di sollievo ma non rilassiamoci, anzi, continuiamo a proteggere noi stessi e le nostre famiglie senza mai abbassare la guardia». Durante la pandemia nel comune flegreo le vittime provocate dal temuto virus sono state undici.