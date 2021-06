AREA FLEGREA – Un decesso e quindici nuovi casi di Covid nell’area flegrea. E’ il bilancio dell’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania aggiornato alle 23.59 di martedì 1 giugno 2021. Due i comuni colpiti: Pozzuoli, dove era residente la persona deceduta in seguito al Covid e dove il numero dei nuovi positivi è pari a 12 su 211 tamponi molecolari processati; e Bacoli, dove si registrano 3 nuovi casi su 95 tamponi effettuati. Nessun caso invece a Bacoli e Monte di Procida: quest’ultimo comune da ieri con zero casi in tutto il territorio è diventato comune covid-free. In tuttala regione, invece, i casi del giorno sono stati 388 (di cui 139 sintomatici e 249 asintomatici) su un totale di 13.014 test effettuati.