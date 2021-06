POZZUOLI – Domani, venerdì 4 giugno 2021, alle ore 16:00, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà, in seduta straordinaria e urgente e a porte chiuse per l’emergenza covid, il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Adozione dell’aggiornamento ed integrazione del Programma triennale della Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021.