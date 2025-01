POZZUOLI/ Taxi abusivi a Licola, sfiorato l’ennesimo incidente

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Oggi 14 /01/2025 ore 17:45 l’ennesimo sinistro evitato in viale dei Platani (strada che porta alla stazione della circumflegrea di Licola) con i soliti taxi abusivi di extracomunitari con auto sprovviste di rca e che sfrecciano come pazzi. Fatte varie denuncie da noi cittadini del posto ma sono risultate invane, non sappiamo più come fare. Chiedo a nome di tutti i cittadini del posto di debellare una volta e per sempre questo scempio, anche perche a pochi metri ci sono ben 3 scuole materne»