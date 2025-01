POZZUOLI/ Tatuatore dona l’incasso di una giornata per aiutare i piccoli malati oncologici

POZZUOLI – Una raccolta fondi per i piccoli pazienti del reparto pediatrico di oncologia del Primo Policlinico di Napoli. E’ la splendida iniziativa messa in campo dal tatuatore puteolano Rosario Ferraro, che ha dato vita a una raccolta fondi raccolti il 6 gennaio scorso. Un’iniziativa emozionante che Ferraro ha documentato in un video che mostra il momento della consegna dei giocattoli e dei beni di prima necessità acquistati grazie alla generosità dei clienti dello studio “No Fear Tattoo Shop” di Pozzuoli. Durante la giornata di beneficenza, tatuatori e clienti si sono uniti per aiutare chi soffre: il 100% del ricavato dell’evento è stato devoluto alla causa, permettendo l’acquisto di beni utili per i piccoli pazienti e per le loro famiglie.

LA SOLIDARIETA’ – «Il 6 gennaio scorso abbiamo fatto una giornata di raccolta per l’ospedale AOV Luigi Vanvitelli per il reparto oncologico pediatrico. – ha spiegato Rosario Ferraro – Abbiamo fatto una giornata di beneficenza e abbiamo messo a disposizione il mio studio e le mie collaboratrici dedicando l’intera giornata ai tattoo tutti al prezzo di 50 euro e il 100% del ricavato abbiamo comprato giocattoli e beni di prima necessità per questi bambini che come me stanno combattendo contro un mostro invisibile».