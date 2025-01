POZZUOL/ Riaperto il passaggio pedonale di via Follieri

POZZUOLI – Sono terminati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del passaggio pedonale di via Follieri (Serapide). Grazie a questo intervento, il passaggio pedonale è ora pienamente accessibile e sicuro, garantendo maggiore tranquillità a chi lo utilizza quotidianamente. Contestualmente, è stato completato anche l’intervento di messa in sicurezza del passaggio pedonale di via Pergolesi, contribuendo ulteriormente al miglioramento della viabilità pedonale in quel tratto.