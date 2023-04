POZZUOLI/ Task force della Polizia: controlli e sanzioni su tutto il territorio

POZZUOLI – Proseguono le attività di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione di episodi di micro e macro criminalità. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario in città dove hanno identificato 61 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 34 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; è stata, altresì, contestata una violazione del Codice della Strada per mancato rispetto delle formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli e ritirata una carta di circolazione.