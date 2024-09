POZZUOLI/ Tanta gente in piazza, la mini notte bianca è già un successo

POZZUOLI – «È con grande gioia che annunciamo il successo della Fiera degli Hobbisti, un’iniziativa che ha portato colore, creatività e vita nel cuore del nostro centro storico. Oggi, più che mai, Pozzuoli ha dimostrato la sua anima vivace e accogliente, con una piazza gremita di persone, con tanti sorrisi e momenti di condivisione.» Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha commentato l’inizio della mini notte bianca organizzata nel centro storico di Pozzuoli dall’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro. In queste ore, infatti, la piazza è gremita da gente giunta per visitare la fiera degli hobbisti e i negozi che resteranno aperti fino a notte.

L’IMPEGNO – «Un momento per tutti noi per ritrovare il piacere di vivere la città, riappropriarci degli spazi pubblici e vivere la bellezza del nostro centro storico. – ha aggiunto Manzoni – Un ringraziamento all’Assessora Titti Zazzaro, con il gruppo Europa Verde, che ha lavorato con dedizione e passione per rendere possibile questa splendida manifestazione. Il suo impegno, insieme a quello dell’intera squadra comunale, ha dato vita a un evento che non solo ha rallegrato le vie del centro, ma ha anche offerto una preziosa vetrina agli artigiani e agli hobbisti locali, permettendo loro di esporre le proprie opere e di condividere il frutto della loro creatività. Successo frutto del lavoro sinergico che la nostra amministrazione sta portando avanti con le sigle sindacali del territorio. Grazie a un tavolo permanente di confronto, istituito per condividere idee e iniziative. Insieme, stiamo costruendo una Pozzuoli più inclusiva e dinamica, dove il dialogo e la collaborazione sono al centro delle nostre azioni. È solo l’inizio di tante altre attività che continueranno a rendere Pozzuoli un luogo dove vivere e condividere momenti indimenticabili».