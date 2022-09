POZZUOLI – Si terrà nella giornata di domani il Consiglio Comunale di Pozzuoli. L’appuntamento è per le 9 nella sala delle adunanze “Nino Gentile” di via Tito Livio. All’ordine del giorno la nomina di Riccardo Volpe alla carica di consigliere comunale in surroga del consigliere Raffaele Postiglione, leader di “Pozzuoli Ora”, che un mese fa ha presentato le dimissioni. Maggioranza e opposizione si confronteranno anche sull’istituzione delle commissioni consiliari e sulla proposta di istituire una commissione speciale sull’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.