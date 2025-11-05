POZZUOLI/ Studenti-contadini per un giorno: festa del raccolto alla scuola Reginelle – LE FOTO

POZZUOLI – Musica, balli e canti per festeggiare il raccolto e accompagnare la pigiatura dell’uva. È l’Harvest Festival, la festa del raccolto, andato in scena ieri nel plesso scolastico elementare “Reginelle” di Monterusciello. Si tratta di una festa antica che affonda radici nell’epoca dei Celti, oggi riproposta a scuola attraverso un progetto che punta a costruire nelle nuove generazioni una nuova cultura fondata sulla riscoperta delle tradizioni e l’amore verso il proprio territorio. I protagonisti sono stati i piccoli alunni che per un giorno hanno svestito i panni da studenti per indossare quelli della tradizione contadina. Diretti dai loro insegnanti, hanno decorato zucche e partecipato alle fasi della vendemmia. Una giornata all’insegna dell’allegria e della riscoperta dei valori della propria terra.

LE FOTO