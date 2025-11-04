POZZUOLI/ Scossa di magnitudo 2.4 con epicentro a Via Napoli

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.4 ± 0.3 è stata localizzata nel comune di Pozzuoli, nei pressi di Via Napoli. Il sisma si è prodotto alle 19:48 ora locale (UTC 18:48) del 04/11/2025, alla profondità di 2.1 km. L’evento rientro in uno sciame sismico che poco dopo ha fatto registrare un’altra scossa di magnitudo 1.9. Entrambe le scosse sono state avvertite in gran parte della città di Pozzuoli e nei comuni limitrofi. Non si registrano particolari criticità.