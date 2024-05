POZZUOLI/ Stretta sui taxi abusivi a Licola: immigrato scappa all’alt, inseguito dai carabinieri abbandona l’auto

POZZUOLI – Ha percorso Licola Borgo contromano e ad alta velocità passando davanti a due scuole prima di essere bloccato dai carabinieri. Protagonista è un tassista abusivo che fa parte della banda di nigeriani e ghanesi che da tempo gestisce i trasporti illegali tra Licola e Pescopagano. Fenomeno su cui oggi hanno puntato i riflettori i carabinieri i quali, durante un’attività nei pressi della stazione della Circumflegrea di Licola, hanno intimato l’alt a una monovolume in procinto di far salire passeggeri a bordo. Alla vista dei militari, però, l’automobilista ha messo in moto ed è scappato percorrendo la strada verso Piazza San Massimo fino ad arrivare nei pressi della chiesa dove, ad un certo punto, ha fermato il veicolo ed è scappato a piedi facendo perdere le tracce.

LA FUGA – Il tassista abusivo nella sua folle fuga ha percorso contromano la stradina dell’istituto elementare Oriani, proprio nei minuti in cui stavano uscendo i bambini dalla vicina scuola materna. Alla scena hanno assistito numerosi genitori e i residenti del posto, ormai vittime delle scorribande da parte degli abusivi che dalle prime ore del mattino occupano l’area di parcheggio davanti alla stazione. L’auto utilizzata come taxi abusivo è stata sottoposta a sequestro da parte dei carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli e affidata al deposito giudiziario di Licola.