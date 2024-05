Comunali a Bacoli, Ermanno Schiano apre la campagna elettorale

BACOLI – A Bacoli prende ufficialmente il via la campagna elettorale del candidato sindaco Ermanno Schiano in vista delle comunali dell’8 e 9 giugno. Questa sera, a partire dalle 19, l’aspirante primo cittadino incontrerà gli elettori in piazza Marconi. Al suo fianco i 94 candidati al Consiglio Comunale della coalizione “Con Ermanno…”, composta da tre partiti e tre liste civiche: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva, Il Pappice, Insieme per Bacoli e Prima Bacoli. L’evento sarà presentato dalla giornalista di Tele Club Italia, Caterina Laita. Il confronto con la città e le associazioni e con tutto il territorio è ormai partito. Quella di stasera sarà infatti l’occasione per presentare il programma elaborato da Schiano con i partiti e le civiche che compongono la sua alleanza.