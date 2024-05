POZZUOLI/«Qual è la via di fuga per i residenti di Piazzale della Vittoria e di via Vallone Mandria?»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Spettabile redazione, vorrei parlarvi di un qualcosa di cui molto probabilmente si è parlato già, ma credo non sufficientemente o quanto meno non è stata data la giusta attenzione. Parlo non della chiusura della passaggio a livello di via Follieri, per intenderci “la discesa del Lopez”, anche se non capisco ma mi adeguo alle scelte del Comune che ha autorizzato, ma della probabile via di fuga in questi periodi di intensa attività sismica. Mi chiedo tra i piani del Comune con la protezione civile, quale potrebbe essere la via di fuga percorribile in caso di sgombero o fuga dei residenti di Piazzale della Vittoria e di via Vallone Mandria, persone perlopiù anziane, quella di percorrere la strada o salita di via Follieri con il rischio che le palazzine adiacenti il tratto possano crollare, beccarsi dei calcinacci che andrebbero a ferire o ammazzare questi poveracci? A questo punto, mi chiedo se non sia il caso almeno in questo periodo, di aprire quel passaggio a livello e creare una via di fuga più agevole, dove in poco tempo potrebbero trovarsi a piedi nello spazio del Tempio di Serapide». Francesco V.