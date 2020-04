POZZUOLI – Soddisfazione per la stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili è arrivata anche dal Movimento 5 Stelle di Pozzuoli. Con la scadenza prevista per oggi anche il Comune di Pozzuoli ha inviato l’istanza di assunzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stabilizzazione interesserà 194 lavoratori, precari da almeno 20 anni. «Siamo contentissimi per questi lavoratori e le loro famiglie. Finalmente, anche se con colpevole ritardo, si sta provvedendo a restituire dignità, diritti e tranquillità a questi cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti anche perché il lavoro fatto insieme ai nostri Senatori, in particolare con Silvana Giannuzzi che tanto si è spesa sulla problematica, sta portando i suoi frutti. Una battaglia portata avanti a livello locale anche con il collega Raffaele Postiglione di Pozzuoli ORA! Ci teniamo a ringraziare il nostro senatore Giuseppe Fabio Auddino che a livello nazionale tanto si è battuto per la causa degli LSU. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale, in particolare all’assessore Paolo Ismeno, con cui si è lavorato con spirito collaborativo per superare dubbi e perplessità. Si tratta di una vittoria di tutta la Città.» Questo è quanto dichiarato dai due consiglieri del M5S Pozzuoli, Antonio Caso e Domenico Critelli.