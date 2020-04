POZZUOLI – Ritorna questa sera il “Salotto di Cronaca Flegrea”. A partire dalle 19.30, in diretta sulla nostra pagina Facebook, avremo in collegamento uno dei contagiati da Covid a Pozzuoli e un infermiere impegnato sul “fronte” dell’ospedale Cotugno di Napoli. La prima puntata sullo sciame sismico a Pozzuoli, andata in onda lunedì scorso, ha registrato oltre 20mila visualizzazioni: ospiti nel salotto virtuale sono stati il professor Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’IGV, la divulgatrice scientifica Mirella Orsi e la giornalista di Canale 21 Margherita Salemme.