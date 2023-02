POZZUOLI/ Sport e scuola, alla De Amicis-Diaz va in scena “No Palestra? No Party!”

POZZUOLI – Si concluderà nel giorno di San Valentino il progetto scolastico “No Palestra No Party”, in corso presso

l’Istituto Comprensivo 2 De Amicis-Diaz di Monterusciello per l’anno scolastico 2022/23. La scuola ha infatti deliberato degli interventi per le classi medie, in orario scolastico, con esperti delle associazioni sportive del territorio, per divulgare, promuovere e ampliare le varie offerte sportive di Pozzuoli ricordando sempre una locuzione latina di Giovenale “Mens sana in corpore sano”. l titolo del progetto è “no Palestra? No Party!”

IL PERCORSO – Finora sono stati effettuati 3 step per gli alunni di prima, seconda e terza media. Nella fattispecie, per gli studenti iscritti al primo anno il progetto prevede un intervento con l’esperto Massimiliano Sibillo del “Circolo Canottieri Nesis”, con il quale, alla fine degli interventi, saranno ospiti in sede, al Lago Patria, dove i ragazzi potranno mettersi in gioco e remare su un’imbarcazione vera di canottaggio. Per le classi seconde, ci sono stati interventi con l’esperto Carlo Cuomo della “ASD Arco Puteoli”: in particolare nell’ultimo incontro è stata effettuata una cerimonia con l’omaggio dell’Associazione del gagliardetto ufficiale consegnato alla Dirigente Scolastica. Infine per gli alunni dell’ultimo anno sono previsti interventi con l’esperto di autodifesa Nicola Varchetta della “ASP Popeye” di Pozzuoli che si chiuderanno con un incontro aperto anche ai genitori sul problema cyberbullismo. All’iniziativa “no Palestra? No Party!” hanno lavorato il corpo docente, la Dirigente Sonia Lulli, la vice-preside Diana Cassese, il personale ATA e il referente del progetto, professor Tommaso Di Meo.