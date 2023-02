POZZUOLI/ Ladri in via Trepiccioni, rubati oltre 50 chili di verze e cipolle

POZZUOLI – Non solo ville, case, attività commerciali e auto, ma anche cipolle e verze. Non lasciano nulla al caso i ladri che nelle ultime settimane stanno colpendo la città di Pozzuoli. L’ultimo e insolito furto è andato in scena in questo fine settimana in via Trepiccioni, zona residenziale tra Licola e Monterusciello. Qui ignoti nella notte hanno fatto razzia di cipolle e verze che erano state coltivate in un terreno ai margini della strada. Giunti a bordo di un’auto, hanno strappato le verdure da due filari e le hanno portate via senza che nessuno se ne accorgesse. La scoperto del furto è avvenuta all’indomani da parte del contadino che gestisce l’area agricola. Secondo una prima stima i ladri avrebbero portato via oltre 50 chili di vegetali.