POZZUOLI – E’ in corso di realizzazione lo spartitraffico lungo la variante che collega Arco Felice con la Solfatara. Servirà a mettere in sicurezza la bretella tristemente ribattezzata come la “strada della morte”. I lavori termineranno il prossimo 19 giugno con la conseguente apertura del distributore di carburanti posto lungo l’asse viario. Contestualmente è in programma anche l’accensione degli autovelox che fisseranno a 50 km/h il limite di velocità.

