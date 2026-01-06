POZZUOLI/ Spaccio di droga al Rione Toiano: 50enne viola i domiciliari e finisce in carcere

POZZUOLI – Ha violato i domiciliari ed è finita in carcere. Nuovi guai per Rosa Raiano, 50 anni, del Rione Toiano, arrestata nelle scorse settimane dai carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli per detenzione e spaccio di droga. Insieme a lei era finito in manette anche il compagno, Pasquale Mirelli. Nella loro abitazione sono stati trovati un chilo di cocaina, un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento e un quaderno dove venivano annotate le vendite. Dopo l’arresto, la Raiano è finita ai domiciliari, misura però che h0a più volte violato facendo scattare un nuovo arresto e il trasferimento in carcere.

IL PRECEDENTE – Già nel 2023 la donna fu arrestata: in quell’occasione fu trovata in possesso di hashish, cocaina e soldi. Insieme a lei finì nei guai anche Veronica De Pasquale, 28 anni, fermata durante un’attività di controllo e prevenzione del territorio mentre era a bordo della sua auto all’interno del rione. Perquisita, fu trovata in possesso di 605 euro suddivisi in piccolo taglio. La somma di denaro non giustificata portò i militari a perquisire la sua abitazione dove era presente anche la Raiano che tentò invano di disfarsi di droga e denaro. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 7 pezzi di hashish, 34 dosi di cocaina ed altro denaro pari a 1.470 euro in contanti.