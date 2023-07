POZZUOLI/ Spaccio di droga a Monterusciello: arrestato figlio del ras di Beneduce

POZZUOLI – E’ stato trovato in possesso di 10 grammi e mezzo di cocaina, 600 euro in contanti mentre a casa aveva bilancino di precisione e materiale per taglio e confezionamento di droga. Così è finito in manette Fabrizio Compagnone, 36 anni, ex componente del gruppo criminale guidato da Carlo Avallone, detto il “fantasma”. Compagnone è stato arrestato sabato scorso dai carabinieri della stazione di Pozzuoli dopo una perquisizione avvenuta in via Viviani, nel quartiere di Monterusciello. Dopo le formalità di rito è stato poi trasferito nel carcere di Poggioreale.

I PRECEDENTI – Fabrizio è il figlio di Luciano Compagnone, storico affiliato al clan Longobardi-Beneduce, in particolare all’ala facente capo a Gaetano Beneduce, finito in manette nel 2010 insieme ad altre 83 persone durante la maxi operazione “Penelope” e condannato in appello a 13 anni di carcere. Nell’aprile dello scorso anno fu “destinatario” di una stesa di camorra nei pressi della sua abitazione, dove i sicari esplosero tre colpi di pistola.